В Южной Корее рассказали о согласовании проекта текста декларации об окончании корейской войны
«Что касается декларации об окончании войны, Южная Корея и США уже разделяют понимание её важности, и обе стороны фактически достигли соглашения по проекту её текста», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, стороны ждут конкретной реакции от Северной Кореи.
Он добавил, что власти страны рассматривают различные пути для достижения прогресса в переговорах с КНДР.
2 декабря стало известно, что Соединённые Штаты призывают Северную Корею начать диалог по поводу программ КНДР в сфере ракет и вооружений.