В Южной Корее рассказали о согласовании проекта текста декларации об окончании корейской войны

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Южная Корея и США согласовали проект текста возможной декларации об официальном завершении корейской войны, заявил глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён.

«Что касается декларации об окончании войны, Южная Корея и США уже разделяют понимание её важности, и обе стороны фактически достигли соглашения по проекту её текста», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, стороны ждут конкретной реакции от Северной Кореи.

Он добавил, что власти страны рассматривают различные пути для достижения прогресса в переговорах с КНДР.

2 декабря стало известно, что Соединённые Штаты призывают Северную Корею начать диалог по поводу программ КНДР в сфере ракет и вооружений.

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