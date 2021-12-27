В МИД России рассказали о неработающей банковской системе Афганистана

Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, так как в стране не работает банковская система из-за санкций США, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

По его словам, до конца года доноры обещали первести в бюджет гуманитарных организаций $1,2 млрд.

«Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой», — цитирует РИА Новости Ильичёва.

Он отметил, что, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в Афганистане по-прежнему тяжёлая.

Ранее власти Казахстана направили в Афганистан 155 т гуманитарной помощи на сумму $1,9 млн.