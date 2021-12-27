В МИД России рассказали о неработающей банковской системе Афганистана

Короткая ссылка
Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, так как в стране не работает банковская система из-за санкций США, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

По его словам, до конца года доноры обещали первести в бюджет гуманитарных организаций $1,2 млрд.

«Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой», — цитирует РИА Новости Ильичёва.

Он отметил, что, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в Афганистане по-прежнему тяжёлая.

Ранее власти Казахстана направили в Афганистан 155 т гуманитарной помощи на сумму $1,9 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить