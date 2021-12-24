Кустурица на фоне давления на RT DE заявил, что свободы прессы больше не существует

Режиссёр Эмир Кустурица на фоне ситуации с отключением RT DE от спутникового вещания заявил, что свободы прессы больше не существует.

«Свободы прессы больше не существует. Всё переходит в идеологию», — отметил он в эфире RT.

По словам режиссёра, RT нравится аудитории благодаря своим документальным передачам, а также приятному и правдивому освещению событий со всего мира. При этом он допустил, что Германия могла принимать решение по поводу RT DE не самостоятельно.

«Я просто боюсь, что это не самостоятельное решение Германии. Мне кажется, что это более широкий масштаб войны, которая началась всего несколько лет назад, внимание здесь уделяется тому, что они называют «российским злонамеренным влиянием на мир». Полный абсурд!» — отметил он.

Также Кустурица заявил, что те, кто «хочет закрыть» RT, «знают, что сами они не могут предложить зрителям правдивые материалы по всему миру».

Кроме того, режиссёр отметил, что «на Западе не желают видеть правду». Кустурица считает, что «рынок уже давно подмял под себя демократию».

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.