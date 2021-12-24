Отец Ассанжа заявил о жестоком обращении с его сыном в Великобритании
- AP
«Всегда считалось, что Соединённое Королевство является исполнителем намерений США. На деле это не так. Пытки осуществляются британскими институтами: Королевской прокурорской службой, Министерством иностранных дел и судебной системой. И то, как обращались с Джулианом Ассанжем последние 13 лет, — это жуткое зеркало», — отметил он.
Также Шиптон ответил на вопрос, удивило ли его, что СМИ, ранее публиковавшие расследования WikiLeaks, начали выступать против Ассанжа.
«Меня совершенно не удивляет их стремление изгнать и погубить любого, чьё мнение противоречит их мнению или реально несёт в себе правду», — отметил он.
По его словам, «чувство возмущения и неприятия по поводу такого обращения с Джулианом распространилось по всему миру».
«Единственный выход для этих людей — исправить ситуацию, иначе они будут совершенно опозорены», — сказал он.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.
Позднее Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США.