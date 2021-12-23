Kyodo: США и Япония разработали план совместных действий на случай ЧС на Тайване

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Американские военные совместно с силами самообороны Японии разработали общий план действий на случай возникновения ЧС на Тайване.
Kyodo: США и Япония разработали план совместных действий на случай ЧС на Тайване
  • © Anthony Behar/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Согласно плану, в случае ЧС в регионе ВМС США получат возможность формировать временные базы на островах Рюкю, а силы самообороны Японии окажут им содействие в транспортировке американских военных на эти базы.

Предполагается, что обе стороны начнут работу над формализацией плана в рамках встречи глав МИД и оборонных ведомств стран в формате «2 + 2» в начале января.

В агентстве отмечают, что размещение американских военных баз на островах может поставить под угрозу безопасность местного населения, так как «люди станут мишенью для Китая».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон предпримет все возможные шаги для недопущения захвата Тайваня.

США и ЕС в совместном заявлении также подчеркнули, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание Соединённых Штатов и Европейского союза.

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