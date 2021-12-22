В Кремле призвали россиян к осторожности в связи с преследованиями со стороны США

Кремль призвал россиян к соблюдению особой осторожности в связи с непредсказуемыми действиями Соединённых Штатов по преследованию граждан России в третьих странах.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это вызывает нашу глубокую озабоченность. И в данном случае здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны», — цитирует Пескова ТАСС.

Он назвал подобную практику США незаконной и порочной.

Ранее в российском МИД назвали заразительной практику США по «отлову» граждан России за рубежом.