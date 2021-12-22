В Кремле призвали россиян к осторожности в связи с преследованиями со стороны США
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
«Это вызывает нашу глубокую озабоченность. И в данном случае здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны», — цитирует Пескова ТАСС.
Он назвал подобную практику США незаконной и порочной.
Ранее в российском МИД назвали заразительной практику США по «отлову» граждан России за рубежом.