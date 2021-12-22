Биржа Стамбула приостановила деятельность из-за падения главного фондового индекса

Биржа Стамбула объявила о приостановке работы из-за резкого падения главного фондового индекса.

Как сообщает РИА Новости, на бирже сработала система автоматической приостановки торгов из-за падения главного фондового индекса более чем на 5%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны делают всё возможное, чтобы противодействовать волатильности курса лиры.

17 декабря биржа Стамбула восстановила работу спустя час после приостановки деятельности на фоне обвала курса турецкой лиры и акций.