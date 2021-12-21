США продолжат работать с ФРГ по «Северному потоку — 2» для снижения ущерба для Украины

Соединённые Штаты продолжат работу с правительством Германии по «Северному потоку — 2» в целях «минимизации ущерба» для Украины, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы продолжаем работать по этому вопросу с Германией и снижать любой ущерб для Украины», — объявила Донфрид.

Ранее председатель фракции Европейской народной партии в парламенте ЕС Манфред Вебер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» должен быть «свёрнут» в случае вооружённой агрессии России против Украины. Он призвал будущее правительство Германии «чётко обозначить» цену якобы планируемого «вторжения» России на Украину. Подробнее — в материале RT.