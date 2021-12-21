Гаврилов предупредил о контругрозах при игнорировании гарантий безопасности
«Уже было сказано ясно, что будет военно-технический и военный ответ или создание контругроз НАТО в тех местах, где они не ожидают», — приводит РИА Новости слова Гаврилов в эфире телеканала «Россия 1».
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.