Гаврилов предупредил о контругрозах при игнорировании гарантий безопасности

В случае игнорирования предложений России по гарантиям безопасности с российской стороны последуют контругрозы, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Уже было сказано ясно, что будет военно-технический и военный ответ или создание контругроз НАТО в тех местах, где они не ожидают», — приводит РИА Новости слова Гаврилов в эфире телеканала «Россия 1».

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.