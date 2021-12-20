В ФРГ назвали необоснованной ответную высылку из России двух немецких дипломатов

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В МИД Германии заявили, что немецкое правительство считает необоснованным решение России выслать двух дипломатов ФРГ. Соответствующее решение российская сторона приняла после того, как Германия выслала из страны двух российских дипломатов.
В ФРГ назвали необоснованной ответную высылку из России двух немецких дипломатов
  • © Auswärtiges Amt

Об этом говорится на сайте МИД ФРГ.

«Этот шаг не стал неожиданностью, но, с точки зрения федерального правительства, он совершенно необоснованный», — отмечается в заявлении.

По мнению немецкого ведомства, соответствующее решение осложнит отношения двух стран.

Ранее в МИД России заявил о высылке двух немецких дипломатов. Решение было принято в связи с тем, что в Германии двух сотрудников посольства России объявили  персонами нон грата.

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