В ФРГ назвали необоснованной ответную высылку из России двух немецких дипломатов

В МИД Германии заявили, что немецкое правительство считает необоснованным решение России выслать двух дипломатов ФРГ. Соответствующее решение российская сторона приняла после того, как Германия выслала из страны двух российских дипломатов.

Об этом говорится на сайте МИД ФРГ.

«Этот шаг не стал неожиданностью, но, с точки зрения федерального правительства, он совершенно необоснованный», — отмечается в заявлении.

По мнению немецкого ведомства, соответствующее решение осложнит отношения двух стран.

Ранее в МИД России заявил о высылке двух немецких дипломатов. Решение было принято в связи с тем, что в Германии двух сотрудников посольства России объявили персонами нон грата.