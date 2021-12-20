Бывший посол США в России Пикеринг: мир не стал однополярным после распада СССР

Распад Советского Союза не привёл к формированию однополярного мира во главе с Соединёнными Штатами. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-посол США в России Томас Пикеринг.

«Я не считаю, что на каком-либо этапе был момент однополярности», — заявил Пикеринг.

По его словам, даже после распада СССР Соединённым Штатам необходимо было формировать союзнические коалиции и учитывать мнения своих партнёров.

«В том, что касается ядерного потенциала, мы в США никогда не считали, что баланс в ядерных вооружениях изменился так сильно, что мы могли бы делать всё что угодно, когда угодно и где угодно», — заключил Пикеринг.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала «Россия 24» указал причины распада СССР.

Среди оснований для распада Советского Союза он назвал тоталитарный характер экономики и волнения в прибалтийских республиках.