Бывший посол США в России Пикеринг: мир не стал однополярным после распада СССР
«Я не считаю, что на каком-либо этапе был момент однополярности», — заявил Пикеринг.
По его словам, даже после распада СССР Соединённым Штатам необходимо было формировать союзнические коалиции и учитывать мнения своих партнёров.
«В том, что касается ядерного потенциала, мы в США никогда не считали, что баланс в ядерных вооружениях изменился так сильно, что мы могли бы делать всё что угодно, когда угодно и где угодно», — заключил Пикеринг.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала «Россия 24» указал причины распада СССР.
Среди оснований для распада Советского Союза он назвал тоталитарный характер экономики и волнения в прибалтийских республиках.