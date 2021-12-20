Чижов прокомментировал меры против «Северного потока — 2» из-за ситуации вокруг Украины

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Известия» прокомментировал возможные санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае эскалации у границ Украины.

«Что касается увязки судьбы «Северного потока — 2» с ситуацией у границ Украины, конечно, это искусственно», — заявил Чижов.

По его словам, подобные действия являются попыткой западных стран «увязать всё в один антироссийский клубок».

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита глав стран ЕС предложил обсудить возможные санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае эскалации у границ Украины.