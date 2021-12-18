В Египте зафиксированы первые три случая омикрон-штамма COVID-19
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Отмечается, что положительные ПЦР-тесты на омикрон-вариант коронавируса были обнаружены у вернувшихся из-за рубежа граждан в Каирском международном аэропорту.
«Они изолированы, приняты все меры предосторожности», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».