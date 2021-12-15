Глава Еврокомиссии заявила, что к январю омикрон-штамм может стать в ЕС доминирующим
- AP
В ходе выступления в Страсбурге она отметила, что количество подтверждённых случаев инфицирования возрастает вдвое каждые два-три дня.
«Это очень быстро. Нам сообщили, что «омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе уже к середине января», — цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.
При этом, по словам фон дер Ляйен, в настоящее время прирост заболевших по-прежнему обусловлен распространением штамма «дельта».
В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний ранее сообщили, что вариант «омикрон» может стать причиной более половины всех инфицирований коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы.
В Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза должны быть готовы к введению любых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса.