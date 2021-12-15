Глава Еврокомиссии заявила, что к январю омикрон-штамм может стать в ЕС доминирующим

Омикрон-штамм распространяется в ЕС достаточно быстро и к середине января может стать доминирующим, вытеснив дельта-штамм, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе выступления в Страсбурге она отметила, что количество подтверждённых случаев инфицирования возрастает вдвое каждые два-три дня.

«Это очень быстро. Нам сообщили, что «омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе уже к середине января», — цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.

При этом, по словам фон дер Ляйен, в настоящее время прирост заболевших по-прежнему обусловлен распространением штамма «дельта».

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний ранее сообщили, что вариант «омикрон» может стать причиной более половины всех инфицирований коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы.

В Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза должны быть готовы к введению любых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса.