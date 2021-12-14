Российский посол заявил, что Лондон займёт жёсткую позицию по гарантиям безопасности в НАТО

Великобритания займёт одну из наиболее жёстких позиций по вопросу о взаимных гарантиях безопасности в НАТО. С таким мнением выступил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Британия здесь займёт одну из наиболее крайних, без сомнений, позиций — резких, конфронтационных... Её позиция будет одной из наиболее жёстких», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.