Лавров обсудил с южноафриканским коллегой организацию самолётов с медлабораторией

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с южноафриканским коллегой Наледи Пандор организацию прилётов в Южно-Африканскую Республику самолёта с врачами и медицинской лабораторией. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций... в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказано в заявлении.

Уточняется, что рассмотрены чёткие этапы организации прибытия в ЮАР самолёта с российскими медиками и врачебной лабораторией.

В ноябре Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.