Кисида стал первым японским премьером за 10 лет, который переехал в резиденцию

Японский премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой правительства, который переехал в резиденцию за последние десять лет.

«Прошло много времени с момента моего последнего переезда. Я чувствую себя свежо. Я принял это решение, исходя из позиции, что переезд может быть значимым для концентрации на различных государственных делах», — приводит слова Кисиды РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном переезде в Токио остальных членов семьи премьер-министра, он отметил, что хотел бы проводить с семьёй как можно больше времени.

После избрания на пост японского премьера он находился в общежитии для депутатов парламента.

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида по результатам второго тура голосования был избран лидером правящей Либерально-демократической партии страны и стал новым премьер-министром.