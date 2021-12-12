Британия выделит почти $100 млн на гумпомощь жителям Афганистана

Власти Великобритании поддержат население Афганистана, выделив £75 млн (почти $100 млн. — RT) на гуманитарную помощь для жителей страны.

«Средства, о выделении которых было сегодня объявлено, спасут жизни людей, обеспечат защиту для девочек и женщин и будут способствовать поддержанию стабильности в регионе», — говорится в заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

По её словам, в Британии рассчитывают обеспечить продуктами и лекарствами около 1,8 млн афганцев.

Ранее стало известно, что Фонд реконструкции Афганистана выделит структурам ООН $280 млн для оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

Всемирная продовольственная программа ООН и ЮНИСЕФ получат $180 млн и $100 млн соответственно.

Выделенные средства планируется использовать для налаживания доставки услуг здравоохранения и питания афганцам.