В Бразилии обязали граждан предъявлять паспорт вакцинации при въезде в страну
Об этом сообщает CNN Brasil.
От предъявления сертификата от вакцинации освобождены граждане, у которых имеются противопоказания к прививке. Также в список исключений попадают лица, прибывшие из стран, где доказано отсутствие вакцины.
«Ситуация ещё более серьёзная, если учесть, что Бразилия является популярным туристическим направлением для проведения новогодних, предкарнавальных и карнавальных вечеринок, а также других мероприятий, что предполагает увеличение турпотока», — отметил Баррозу.
Ранее власти Бразилии обязали непривитых от коронавирусной инфекции туристов соблюдать пятидневный карантин.