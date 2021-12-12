В Бразилии обязали граждан предъявлять паспорт вакцинации при въезде в страну

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В Бразилии обязали требовать у въезжающих на территорию государства ковид-паспорт — соответствующее решение вынес судья Федерального верховного суда Бразилии (STF) Луис Роберту Баррозу.

Об этом сообщает CNN Brasil.

От предъявления сертификата от вакцинации освобождены граждане, у которых имеются противопоказания к прививке. Также в список исключений попадают лица, прибывшие из стран, где доказано отсутствие вакцины.

«Ситуация ещё более серьёзная, если учесть, что Бразилия является популярным туристическим направлением для проведения новогодних, предкарнавальных и карнавальных вечеринок, а также других мероприятий, что предполагает увеличение турпотока», — отметил Баррозу.

Ранее власти Бразилии обязали непривитых от коронавирусной инфекции туристов соблюдать пятидневный карантин.

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