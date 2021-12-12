В Лондоне при задержании застрелили вооружённого мужчину

При задержании в центре Лондона был убит вооружённый мужчина, заявили в столичной полиции Великобритании.

В субботу, 11 декабря, полицейские получили сообщение о неизвестном с огнестрельным оружием, которого видели на входе в банк и букмекерские конторы на Марлоус-Роуд.

Сотрудники правоохранительных органов остановили его автомобиль на перекрёстке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.

«Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия», — приводит РИА Новости сообщение лондонской полиции.

В 16:08 по местному времени медики констатировали его смерть. В настоящее время устанавливается личность погибшего, чтобы уведомить родственников о случившемся.

В ноябре норвежские полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим ножом и пытался напасть на стражей порядка.