Захарова прокомментировала планы ЦРУ в отношении России и Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ о планах по подготовке ЦРУ США кадров для работы против России и Китая.

«Ровно то, в чём США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В CNN со ссылкой на источники ранее сообщали о намерениях ЦРУ сосредоточиться на подготовке кадров для работы против Китая и России.

Директор центрального американского разведуправления Уильям Бёрнс рассказал, что «большую часть седины» получил во время работы послом в России (с 2005 по 2008 год), а остальная седина связана с «переговорами с иранцами» по ядерной сделке.