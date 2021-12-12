Госдеп США: G7 «абсолютно едины» в позиции о последствиях при вторжении России на Украину

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Главы МИД стран G7 «абсолютно едины» в своей позиции по обеспокоенности приписываемым России наращиванием вооружённых сил у границ Украины и последствиям для Москвы в случае возможного вторжения на территорию иностранного государства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

По словам чиновницы, переговоры были напряжёнными. Она тем не менее отметила, что всё ещё есть дипломатический путь для снижения напряжённости в отношениях с Россией.

«Если они (Россия. — RT) решат не идти по данному (дипломатическому. — RT) пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жёсткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — сказала дипломат.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Американский лидер Джо Байден выразил готовность ввести серьёзные экономические санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

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