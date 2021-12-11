Глава МИД Британии Трасс призвала страны G7 усилить сотрудничество в ряде сфер

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс выступила за усиление сотрудничества между странами G7 в сферах торговли, инвестиций, технологий и безопасности.

Об этом информирует ТАСС.

«Я хочу, чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защиты и продвижения свободы и демократии по всему миру», — заявила Трасс.

Она также призвала G7 разработать альтернативный вариант развития экономик развивающихся стран с целью преодоления их зависимости от одного торгового партнёра.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров в Ливерпуле Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины.

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