Глава МИД Британии Трасс призвала страны G7 усилить сотрудничество в ряде сфер
Об этом информирует ТАСС.
«Я хочу, чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защиты и продвижения свободы и демократии по всему миру», — заявила Трасс.
Она также призвала G7 разработать альтернативный вариант развития экономик развивающихся стран с целью преодоления их зависимости от одного торгового партнёра.
Ранее стало известно, что в ходе переговоров в Ливерпуле Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины.