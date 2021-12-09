CNN: США считают энергетические санкции против России крайней мерой

Короткая ссылка
США считают санкции против России в энергетической сфере крайней мерой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом… Из этого сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо», — заявил один из источников.

В то же время некоторые эксперты считают, что без санкций против сферы энергетики меры «сдерживания» России будут недостаточными.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил готовность ввести серьёзные экономические санкции в случае «вторжения» России на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить