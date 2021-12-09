CNN: США считают энергетические санкции против России крайней мерой

США считают санкции против России в энергетической сфере крайней мерой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом… Из этого сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо», — заявил один из источников.

В то же время некоторые эксперты считают, что без санкций против сферы энергетики меры «сдерживания» России будут недостаточными.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил готовность ввести серьёзные экономические санкции в случае «вторжения» России на Украину.