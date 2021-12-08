В ООН заявили, что будут приветствовать диалог между Россией и НАТО

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет приветствовать диалог между Россией и НАТО.

«Мы приветствуем диалог между Россией и США. Если он расширится и на страны НАТО, мы будем приветствовать и его. Мы надеемся, диалог приведёт к деэскалации напряжённости, которую мы наблюдаем», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и странами НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

По словам президента России Владимира Путина, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России, альянс недружественен и объявляет страну своим противником.