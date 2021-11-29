В Швейцарии сообщили о подозрении на первый в стране случай штамма «омикрон»

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии объявил об обнаружении первого возможного случая инфицирования новым вариантом коронавируса «омикрон» на территории страны.

«Первый вероятный случай варианта «омикрон» в Швейцарии», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что он выявлен у человека, вернувшегося из Южной Африки около недели назад.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».