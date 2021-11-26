В Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от трёх лет

Медицинские власти Чили выдали разрешение на использование вакцины от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трёх лет.

«В этот четверг Институт общественного здоровья (ИОЗ) разрешил использовать препарат CoronaVac для вакцинации детей от трех лет, что позволит распространить прививочную кампанию еще на примерно 600 тыс. несовершеннолетних», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Чили было разрешено прививать китайской вакциной детей от шести лет.

Отмечается, что решение было принято на основании результатов исследований, которые провела Sinovac.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, созывает экстренное совещание для обсуждения штамма COVID-19.