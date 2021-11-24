Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

Короткая ссылка
Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем заявил, что ситуация в стране с COVID-19 в стране хуже, чем ожидалось.

Об этом сообщает Younhap.

«Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первым препятствием», — сказал он.

По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где проживает половина населения страны.

Премьер-министр Южной Кореи также призвал граждан сделать бустерный укол против COVID-19.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 4 116 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране.

По данным ВОЗ, почти 3,6 млн человек заболели коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. — умерли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить