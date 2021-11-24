Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем заявил, что ситуация в стране с COVID-19 в стране хуже, чем ожидалось.

Об этом сообщает Younhap.

«Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первым препятствием», — сказал он.

По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где проживает половина населения страны.

Премьер-министр Южной Кореи также призвал граждан сделать бустерный укол против COVID-19.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 4 116 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране.

По данным ВОЗ, почти 3,6 млн человек заболели коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. — умерли.