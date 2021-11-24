Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19
Об этом сообщает Younhap.
«Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первым препятствием», — сказал он.
По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где проживает половина населения страны.
Премьер-министр Южной Кореи также призвал граждан сделать бустерный укол против COVID-19.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 4 116 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране.
По данным ВОЗ, почти 3,6 млн человек заболели коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. — умерли.