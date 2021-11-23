В Госдепе заявили о росте напряжённости в любых эскалациях на границе России и Украины

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Любая эскалация на границе России и Украины вызовет сильную озабоченность у США и его союзников. Об этом сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса.

«Любые направленные на эскалацию или агрессивные действия со стороны Москвы вызовут серьёзную озабоченность у США и у наших европейских партнеров», — рассказал Прайс, комментируя обстановку в районе российско-украинской границы.

Как пишет ТАСС, он отметил, что американская сторона «обменялась мнениями со многими партнерами в Европе» по данной теме.

Ранее в Госдепе США, комментируя сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, заявили, что не знают намерений Москвы.

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