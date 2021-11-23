В Госдепе заявили о росте напряжённости в любых эскалациях на границе России и Украины
«Любые направленные на эскалацию или агрессивные действия со стороны Москвы вызовут серьёзную озабоченность у США и у наших европейских партнеров», — рассказал Прайс, комментируя обстановку в районе российско-украинской границы.
Как пишет ТАСС, он отметил, что американская сторона «обменялась мнениями со многими партнерами в Европе» по данной теме.
Ранее в Госдепе США, комментируя сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, заявили, что не знают намерений Москвы.