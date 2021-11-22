Си Цзиньпин заявил о стратпартнёрстве между Китаем и АСЕАН

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимоотношения Китая с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выходят на уровень полноценного стратегического партнёрства.

«Сегодня мы официально объявляем о создании отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и АСЕАН», — передаёт ТАСС его заявление, сделанное на открытии мероприятия в честь 30-й годовщины установления диалога между Пекином и данным региональным объединением.

Си Цзиньпин также отметил, что контакты между КНР и АСЕАН не подразумевают собой союзнический характер.

«Китай намерен неизменно рассматривать связи с ассоциацией как приоритетное направление в развитии дипломатических отношений с прилегающими государствами», — заключил он.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить сотрудничество между Китаем и США.