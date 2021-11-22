Си Цзиньпин заявил о стратпартнёрстве между Китаем и АСЕАН
«Сегодня мы официально объявляем о создании отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и АСЕАН», — передаёт ТАСС его заявление, сделанное на открытии мероприятия в честь 30-й годовщины установления диалога между Пекином и данным региональным объединением.
Си Цзиньпин также отметил, что контакты между КНР и АСЕАН не подразумевают собой союзнический характер.
«Китай намерен неизменно рассматривать связи с ассоциацией как приоритетное направление в развитии дипломатических отношений с прилегающими государствами», — заключил он.
Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить сотрудничество между Китаем и США.