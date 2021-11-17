В ФРГ назвали причину задержки сертификации оператора «Северного потока — 2»

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Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.
В ФРГ назвали причину задержки сертификации оператора «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», — цитирует РИА Новости слова Брайнингера.

По его мнению, регулятор, вероятно, настроен выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

При этом Брайнингер добавил, что не видит никаких признаков того, что от газопровода откажутся, так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».

«Не всё так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия», — отметил политик.

В Министерстве энергетики Германии такое решение Федерального сетевого ведомства ФРГ назвали «исключительно регуляторным».

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в рамках переговоров с главой Минэнерго Украины Германом Галущенко обсудила приостановку немецким регулятором сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Москве не слышали политических заявлений на тему приостановки сертификации «Северного потока — 2» со стороны ФРГ.

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