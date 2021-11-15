Число жертв давки на концерте в Техасе возросло до десяти
Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на адвоката, представляющего семью погибшего.
По информации телеканала, скончался девятилетний мальчик, которого ранее поместили в медицинскую кому для борьбы с тяжёлыми травмами мозга, печени и почек, полученными на концерте.
Ранее стало известно, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Техасе произошла давка, в результате которой девять человек погибли, более 300 пострадали.