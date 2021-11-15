Число жертв давки на концерте в Техасе возросло до десяти

Короткая ссылка
Число погибших в результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в штате Техас (США) достигло десяти.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на адвоката, представляющего семью погибшего.

По информации телеканала, скончался девятилетний мальчик, которого ранее поместили в медицинскую кому для борьбы с тяжёлыми травмами мозга, печени и почек, полученными на концерте.

Ранее стало известно, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в Техасе произошла давка, в результате которой девять человек погибли, более 300 пострадали. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить