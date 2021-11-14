Боррель обсудил с главами МИД Польши и Литвы ситуацию на польско-белорусской границе

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау и его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом обстановку на польско-белорусской границе.

«Поговорил с Рау и Ландсбергисом о недопустимой инструментализации людей режимом (президента Белоруссии Александром. — RT) Лукашенко на границах Евросоюза», — написал Боррель в своём Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что последующие шаги будут обсуждаться на совете министров иностранных дел 15 ноября.

Ранее стало известно, что российские и белорусские парламентарии обсудят реакцию ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента на миграционный кризис, сложившийся на белорусско-польской границе.

Также сообщалось, что Боррель совершит поездку в страны происхождения мигрантов, которые направляются в Евросоюз через Белоруссию.

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