Посол ФРГ высказался о Годе Германии в России

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Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, выступая на платформе онлайн-фестиваля «Германия-экспресс», высказался о Годе Германии в России.

«Этот год был для нас особенным: состоялось почти 1000 самых различных мероприятий в 70 городах и регионах России. Все эти встречи показали нам, что все люди связаны между собой, что есть заинтересованность в обоюдном обмене в сфере культуры и что люди находят время друг для друга. Это как раз то, чего нам хотелось бы достичь на этой последней остановке «Германия-экспресса», — цитирует посла ТАСС.

Он отметил, что «Год Германии в России показал, что люди из обеих стран очень расположены друг к другу».

«Это обусловлено нашей общей историей, культурой, географией... Надеюсь, что эта тенденция взаимодействия и соприкосновения продолжится», — добавил фон Гайр.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев в ходе мероприятия в Дрездене, посвящённого 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, рассказал об отношениях Москвы и Берлина.

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