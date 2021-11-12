Блинкен: США рассматривают инструменты влияния на Белоруссию по миграционному кризису

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает все имеющиеся у него инструменты влияния на Белоруссию в связи с ситуацией с миграционным кризисом на границах.

«Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Блинкен отметил, что США проводят консультации с Евросоюзом по данному вопросу.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе между Польшей и Белоруссией.