Блинкен: США рассматривают инструменты влияния на Белоруссию по миграционному кризису
«Мы обеспокоены усилиями Белоруссии, которая использует миграцию в качестве политического оружия. Я не буду предвосхищать возможные санкции, но мы рассматриваем разные инструменты, которые у нас есть», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.
Блинкен отметил, что США проводят консультации с Евросоюзом по данному вопросу.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе между Польшей и Белоруссией.