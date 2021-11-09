В ЕС заявили о необходимости создания системы противостояния киберкризисам
- Reuters
«В интересах европейцев объединить усилия и создать кибернетические средства защиты. Стоит начать с создания системы ЕС по управлению киберкризисами и реагированию на крупномасштабные атаки», — приводит РИА Новости слова Мишеля на конференции в Германии.
По его мнению, цифровое развитие делает экономику более зависимой от технологий и баз данных.
Он отметил, что однажды ЕС придётся столкнутся с серьёзным киберкризисом.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников.