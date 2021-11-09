Встреча делегаций России и Франции пройдёт 12 ноября

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Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдёт 12 ноября в Париже, сообщает французский МИД.
Встреча делегаций России и Франции пройдёт 12 ноября
  • © French Ministry of Foreign Affairs
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«На полях международной конференции по Ливии министр Европы и иностранных дел и министр Вооружённых сил Франции примут 12 ноября в Париже своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут обсуждены политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности ситуация на Украине.

Министры обсудят совместные усилия сторон в рамках сопредседательства в Минской группе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.

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