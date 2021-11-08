Лавров анонсировал прямые рейсы из трёх городов России на остров Маргарита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа сообщил, что из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга с 9 ноября откроются прямые рейсы на венесуэльский остров Маргарита.

«С завтрашнего дня наши авиакомпании будут совершать регулярные рейсы между Москвой, Петербургом, Екатеринбургом с одной стороны и островом Маргарита с другой», — цитирует ТАСС Лаврова.

В мае венесуэльский министр туризма и внешней торговли Али Падрон заявил об открытии прямого авиасообщения между Россией и Венесуэлой.

Также стало известно, что Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.