Суд в Москве рассмотрит три дела в отношении Google за неудаление запрещённого контента

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В судебном участке Таганского района Москвы будут рассмотрены три протокола в отношении компании Google о неудалении запрещённого контента. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Рассмотрение протоколов, составленных в отношении компании Google по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России, назначено на 8 ноября», — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Заседания состоятся в 14:00, 14:30, 14:45.

Ранее сообщалось, что Google за полгода удалила более половины незаконного контента по требованию России.

Позднее стало известно, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещённых материалов, компании грозит штраф в размере 5 или 10% годового оборота.

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