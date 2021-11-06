Байден призвал конгресс проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты

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Президент США Джо Байден призвал палату представителей проголосовать за социальный и инфраструктурный законопроекты.

«Призываю всех членов палаты представителей проголосовать сегодня вечером как за рассмотрение «Закона о лучшем восстановлении», так и за окончательное принятие одобренного обеими партиями закона об инфраструктуре», — приводит Белый дом заявление Байдена.

Ранее руководство Демократической партии в палате представителей затормозило принятие социального законопроекта.

В середине октября Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга США.

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