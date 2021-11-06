В Никарагуа заявили, что более половины населения вакцинированы от COVID-19

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Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире Canal4 заявил, что свыше 50% населения Никарагуа старше двух лет получили вакцину против COVID-19.

«Это достижение, победа для верящего, преданного, сильного народа нашей Никарагуа — 50,31% нашего населения вакцинированы и защищены. Благодарю вас», — приводит РИА Новости его слова.

Она поблагодарила Панамериканскую организацию здравоохранения за управление механизмом COVAX, отметив также усилия правительства по приобретению российских и кубинских вакцин.

Ранее в Никарагуа доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт».

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