В Белоруссии назвали Польшу «провокатором», распространяющим «выдумки»

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские власти являются «провокаторами», которые публикуют «выдумки» без доказательств.

«Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это всё направлено на создание негативного образа Белоруссии», — сказал он РИА Новости.

Как отметил Бычковский, у Минобороны Польши нет ничего, кроме словесных заявлений.

Он также добавил, что польская сторона занимается нагнетанием обстановки вокруг ситуации на границе.

Ранее Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета.