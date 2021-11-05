В Белоруссии назвали Польшу «провокатором», распространяющим «выдумки»
- РИА Новости
«Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это всё направлено на создание негативного образа Белоруссии», — сказал он РИА Новости.
Как отметил Бычковский, у Минобороны Польши нет ничего, кроме словесных заявлений.
Он также добавил, что польская сторона занимается нагнетанием обстановки вокруг ситуации на границе.
Ранее Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета.