Посол России в Ереване рассказал о важности научного сотрудничества двух стран

Власти Армении и России понимают важность двустороннего сотрудничества в научной сфере, заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин на церемонии подписания дорожной карты сотрудничества между академиями наук обеих стран.

«Руководство наших стран — и России, и Армении — очень хорошо понимает важность науки, научного сотрудничества, о чём свидетельствуют программные установки, которые принимаются руководством», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, на данном этапе взаимодействие между учёными Армении и России получает новый импульс — страны плотно сотрудничают в физике элементарных частиц, ядерной физике и астрофизике.

Копыркин утверждает, что образовательные контакты и интеграционные процессы в рамках ЕАЭС между странами положительно отразятся в научной сфере.

В начале ноября глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор. В рамках беседы затрагивались актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества.