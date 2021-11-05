Блинкен призвал к прекращению боевых действий в Эфиопии
«Конфликт в Эфиопии должен прекратиться», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.
Он добавил, что мирные переговоры должны начаться немедленно и без предварительных условий.
По данным AFP, правительство Эфиопии ранее решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй.
В августе в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам Народного фронта освобождения Тыграя.
Кроме того, летом мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.