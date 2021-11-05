Блинкен призвал к прекращению боевых действий в Эфиопии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости прекратить боевые действия в Эфиопии.

«Конфликт в Эфиопии должен прекратиться», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что мирные переговоры должны начаться немедленно и без предварительных условий.

По данным AFP, правительство Эфиопии ранее решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй.

В августе в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам Народного фронта освобождения Тыграя.

Кроме того, летом мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.

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