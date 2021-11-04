Премьер Японии может на время лично возглавить МИД

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что при определённых условиях лично возглавит МИД страны до утверждения следующего состава правительства.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его словам, он будет совмещать свой пост и должность главы МИД, в случае если министр иностранных дел Тосимицу Мотэги станет генеральным секретарём Либерально-демократической партии.

«Я хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного политического курса», — заявил Кисида.

Ранее Фумио Кисида сообщил, что страна намерена выделить до $10 млрд на поддержку усилий по декарбонизации Азии. Такое заявление он сделал в ходе выступления на конференции по климату COP26 в Глазго.

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