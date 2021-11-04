Премьер Японии может на время лично возглавить МИД
Об этом сообщает агентство Kyodo.
По его словам, он будет совмещать свой пост и должность главы МИД, в случае если министр иностранных дел Тосимицу Мотэги станет генеральным секретарём Либерально-демократической партии.
«Я хотел бы без промедлений приступить к реализации озвученного политического курса», — заявил Кисида.
Ранее Фумио Кисида сообщил, что страна намерена выделить до $10 млрд на поддержку усилий по декарбонизации Азии. Такое заявление он сделал в ходе выступления на конференции по климату COP26 в Глазго.