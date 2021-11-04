Раунд переговоров по САР пройдёт в Нур-Султане в декабре
«Поступило обращение стран-гарантов с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря», — цитирует РИА Новости Тлеуберди.
Он отметил, что страны-гаранты будут представлены заместителями министров.
Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом текущую ситуацию в Сирии и важность скоординированных действий относительно республики.