Кандидат в президенты Ливии Башага желает сотрудничества с Россией

Кандидат на пост президента Ливии Фатхи Башага заявил, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Россией в случае своей победы.

«Мы призываем её (Россию) продолжать этот подход и работать с международным сообществом в поддержку проведения президентских и парламентских выборов… В будущем мы рассчитываем конструктивно сотрудничать с ней в ряде областей», — цитирует РИА Новости Башагу.

По его словам, Россия сыграла положительную роль в ходе встречи в Москве в январе 2020 года.

Ранее Фатхи Башага заявил, что вывод наёмников и иностранных сил из Ливии будет легче осуществимым после проведения в стране выборов.