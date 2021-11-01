В Бельгии ввели QR-коды для посещения ряда общественных мест

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Правительство Бельгии с 1 ноября ввело систему QR-кодов для посещения ресторанов и баров, больниц, развлекательных и спортивных учреждений на территории всей страны.

Как пишет ТАСС, QR-код выдаётся в том случае, если гражданин вакцинирован двумя компонентами антикоронавирусной вакцины не менее двух недель назад, если переболел COVID-19 за последние шесть месяцев или если сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом не старше 72 часов.

Во Фландрии вновь стало обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Всем предприятиям и учреждениям рекомендовано перевести персонал на дистанционную работу.

По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, страна переживает резкий рост количества инфицирований COVID-19. Он подчеркнул, что «если бы не вакцинация, то ситуация в больницах была бы катастрофической».

Ранее власти Брюсселя ввели обязательные коронавирусные пропуска для доступа в общественные места.

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