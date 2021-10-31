NYT рассказала о переговорах России и США по кибербезопасности
Как сообщает РИА Новости, в газете говорится, что «советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля».
Издание отмечает, что несколько недель назад после обсуждений внутри разведки о том, сколько данных раскрывать, Вашингтон якобы передал Москве имена и другие детали о нескольких лицах, «активно устраивающих атаки на США».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.
Также Небензя положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности.