NYT рассказала о переговорах России и США по кибербезопасности

Источники газеты The New York Times в администрации США рассказали подробности переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам кибербезопасности.

Как сообщает РИА Новости, в газете говорится, что «советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля».

Издание отмечает, что несколько недель назад после обсуждений внутри разведки о том, сколько данных раскрывать, Вашингтон якобы передал Москве имена и другие детали о нескольких лицах, «активно устраивающих атаки на США».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.

Также Небензя положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности.