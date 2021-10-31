В Омане призвали урегулировать ливано-саудовские разногласия посредством диалога
«Все разногласия между братскими странами должны быть урегулированы путём диалога», — приводит ТАСС текст документа.
В заявлении содержится рекомендация обеим сторонам о проявлении сдержанности и принятии мер к улаживанию кризиса на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.
29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он также покинул страну.
30 октября своего посла из Бейрута отозвал МИД Кувейта. По сообщениям Associated Press, также решение о высылке ливанского посла приняли Бахрейн и ОАЭ.
Это произошло после того, как в СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, в ходе которого он назвал агрессией действия коалиции Саудовской Аравии в Йемене.