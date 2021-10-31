В Омане призвали урегулировать ливано-саудовские разногласия посредством диалога

В МИД Омана выразили сожаление относительно обострения отношений между Ливаном и группой стран — участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном новостным порталом Lübnan 24.

«Все разногласия между братскими странами должны быть урегулированы путём диалога», — приводит ТАСС текст документа.

В заявлении содержится рекомендация обеим сторонам о проявлении сдержанности и принятии мер к улаживанию кризиса на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он также покинул страну.

30 октября своего посла из Бейрута отозвал МИД Кувейта. По сообщениям Associated Press, также решение о высылке ливанского посла приняли Бахрейн и ОАЭ.

Это произошло после того, как в СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, в ходе которого он назвал агрессией действия коалиции Саудовской Аравии в Йемене.